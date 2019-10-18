В Хабаровском крае спасли двух белух, которые оказались на отмели

ХАБАРОВСК, 18 окт - РИА Новости. Сотрудник государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России в Хабаровском крае спас от гибели двух оказавшихся на отмели белух, на которых напали собаки и чайки, сообщает региональный главк МЧС в пятницу.

"Случай произошел 14 октября в устье реки Уда недалеко от поселка Чумикан на севере Хабаровского края. О попавших в беду белухах в МЧС сообщили местные жители. На помощь животным отправился старший государственный инспектор по Тугуро-Чумиканскому району центра ГИМС МЧС России по региону Алексей Парамонов. Спасательная операция длились почти 5 часов и закончилась благополучно", - говорится в сообщении.

Прибыв на место, инспектор увидел трех взрослых белух, сильно израненных нападавшими на них воронами, чайками и собаками. Одно из морских млекопитающих уже не подавало признаков жизни, но два других боролись за жизнь.

"Чтобы спасти млекопитающих, уберечь их от обморожения и пересыхания кожи сверху пришлось их постоянно поливать водой и накрыть тентом. Самостоятельно покинуть отмель белухи не могли, поэтому было принято решение дождаться прилива, а до подхода воды контролировать их состояние", - приводятся в сообщении слова Парамонова.

Отмечается, что с приливом выжившие белухи самостоятельно ушли в море. За их возвращением в среду обитания инспектор наблюдал из лодки. Несмотря на полученные раны, по внешним признакам, они чувствовали себя в привычной среде удовлетворительно. Жизненно важные органы были сохранены, дышали они ровно и спокойно.

"За мою практику это не первый случай, когда животные, в частности, белухи, оказываются на суше. Несколько лет назад также пришлось пять часов дежурить возле морского млекопитающего, чтобы защитить его от внешних врагов и помочь вернуться в естественную среду обитания. К сожалению, недругов у них много – хищники, птицы, и нередко сам человек", - отметил Парамонов.