В Австрии имама приговорили к семи годам тюрьмы за вербовку в ряды ИГ*

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Суд в австрийском Граце (федеральная земля Штирия) приговорил к семи годам лишения свободы имама турецкого происхождения, который вербовал молодежь в ряды террористической организации "Исламское государство"*, сообщило местное издание Presse.
По его данным, речь идет об основателе исламской группировки "Рахмет", одной из связанных между собой радикальных группировок, базирующихся в Вене, Граце и Линце.
"Религиозные группировки являются опорным пунктом ИГ* в Австрии", - подчеркнула сторона обвинения, отметив, что подобные группировки являются "центром распространения идеологии (ИГ*)".
Судебный процесс над членами базирующейся в Линце группировки "Рахмет" длился десять дней. Еще троих фигурантов дела суд приговорил к срокам на шесть лет, пять лет и пять месяцев соответственно, двое других подсудимых были оправданы. Все они являются уроженцами Турции.
Сам имам обвинения отрицает.
"Я верил в правосудие, поскольку мы ничего не сделали", - заявил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.