Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T17:53Z
https://ria.ru/20191018/1559938744.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155676/63/1556766309_0:20:2048:1172_1036x0_80_0_0_1129eb8fb0f8817cca42fd1f7bcbdcad.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Австрии имама приговорили к семи годам тюрьмы за вербовку в ряды ИГ*

14:12 18.10.2019 (обновлено: 17:53 18.10.2019)
98
CC BY 2.0 / Riessdo / Kunsthaus GrazЗдание музея Кунстхаус в городе Грац (Австрия)
Здание музея Кунстхаус в городе Грац (Австрия)
CC BY 2.0 / Riessdo / Kunsthaus Graz
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Суд в австрийском Граце (федеральная земля Штирия) приговорил к семи годам лишения свободы имама турецкого происхождения, который вербовал молодежь в ряды террористической организации "Исламское государство"*, сообщило местное издание Presse.
По его данным, речь идет об основателе исламской группировки "Рахмет", одной из связанных между собой радикальных группировок, базирующихся в Вене, Граце и Линце.
"Религиозные группировки являются опорным пунктом ИГ* в Австрии", - подчеркнула сторона обвинения, отметив, что подобные группировки являются "центром распространения идеологии (ИГ*)".
Судебный процесс над членами базирующейся в Линце группировки "Рахмет" длился десять дней. Еще троих фигурантов дела суд приговорил к срокам на шесть лет, пять лет и пять месяцев соответственно, двое других подсудимых были оправданы. Все они являются уроженцами Турции.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 01:51Война в Сирии
Трамп заявил, что ИГ* находится под "полным контролем"
Сам имам обвинения отрицает.
"Я верил в правосудие, поскольку мы ничего не сделали", - заявил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
500000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигияАвстрияВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь
В Афганистане число погибших при взрывах мечети увеличилось до 31
РИА
Новости
Скорая помощь
Число погибших в результате взрыва мечети в Афганистане увеличилось до 20
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети
Сергей Пашинский
Киевский суд оставил под арестом экс-депутата Рады Пашинского
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал сообщения о продолжении обстрелов в Сирии дезинформацией
Карлес Пучдемон
Следователи в Брюсселе отпустили Пучдемона до решения по ордеру на арест
Скорая помощь в Китае
В Китае внедорожник въехал в толпу на автобусной остановке
Региональный поезд TER во Франции
Во Франции незапланированная забастовка привела к отмене ряда поездов
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности
Патрушев заявил о разработке контртеррористической стратегии БРИКС
Пострадавший в результате взрыва в мечети в Афганистане. 18 октября 2019
СМИ: в Афганистане ракеты попали в мечеть во время молитвы
Автомобиль полиции в Австрии
В Австрии два человека погибли при нападении беженца из Афганистана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
Патриарх назвал ситуацию в мировом православии приоритетной темой для СМИ
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
Силовики восемь раз нарушили перемирие в пятницу, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
Лента новостейМолния