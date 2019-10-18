В Австрии имама приговорили к семи годам тюрьмы за вербовку в ряды ИГ*

По его данным, речь идет об основателе исламской группировки "Рахмет", одной из связанных между собой радикальных группировок, базирующихся в Вене, Граце и Линце.

Судебный процесс над членами базирующейся в Линце группировки "Рахмет" длился десять дней. Еще троих фигурантов дела суд приговорил к срокам на шесть лет, пять лет и пять месяцев соответственно, двое других подсудимых были оправданы. Все они являются уроженцами Турции.