Уральская прокуратура проверит инцидент с кондуктором трамвая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Свердловская прокуратура организовала проверку сообщений о том, что кондуктор трамвая в Екатеринбурге потребовала оплату за коляску, в которой находился ребенок-инвалид, а также назвала его багажом, сообщает в пятницу региональное надзорное ведомство.

"Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в том числе соблюдению прав инвалида при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании, руководитель которой будет вызван в прокуратуру для дачи объяснения", – говорится в сообщении.