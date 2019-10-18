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РИА Новости

Уральская прокуратура проверит инцидент с кондуктором трамвая

13:58 18.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКассир-контролер
Кассир-контролер
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Кассир-контролер. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Свердловская прокуратура организовала проверку сообщений о том, что кондуктор трамвая в Екатеринбурге потребовала оплату за коляску, в которой находился ребенок-инвалид, а также назвала его багажом, сообщает в пятницу региональное надзорное ведомство.
Ранее местная жительница в сообществе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" написала, что вечером в четверг она мелочью оплатила проезд в трамвае, на что от кондуктора получила замечание. По словам женщины, кондуктор также добавила, что возьмет оплату и за багаж, подразумевая ребенка в коляске.
"Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в том числе соблюдению прав инвалида при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании, руководитель которой будет вызван в прокуратуру для дачи объяснения", – говорится в сообщении.
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