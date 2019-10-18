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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Кириенко отметил важность сотрудничества государства и общества

13:38 18.10.2019 (обновлено: 17:33 18.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Задачи по сохранению ценностей, духовных традиций и увеличению численности населения в России невозможно реализовать без сотрудничества государства и гражданского общества, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Кириенко выступил с приветственным словом на открытии XXIII Всемирного Русского Народного Собора, посвящённого теме "Народосбережение – настоящее и будущее России". Открытие Собора проходит в пятницу в храме Христа Спасителя в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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"Масштабную задачу по сбережению народа невозможно реализовать без тесного сотрудничества государства и гражданского общества. Именно поэтому так важно, что Всемирный Русский Народный Собор, Русская Православная Церковь, традиционные для России религиозные и общественные организации, представленные на этом форуме, обратились к столь важной и актуальной теме", - сказал Кириенко.
Он отметил, что народосбережение - это сбережение и духовных исторических традиций народа, традиционных для российского народа духовных ценностей, среди которых: крепкая семья, материнство, уважение к старости, здоровый образ жизни. При этом, по его словам, даже здоровье обеспечивается не только количеством высокотехнологичных медицинских центров, но и "просветительской работой" по созданию культуры здорового образа жизни. Физического здоровья не будет без здоровья духовного, подчеркнул Кириенко.
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