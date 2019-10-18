Кириенко отметил важность сотрудничества государства и общества

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Задачи по сохранению ценностей, духовных традиций и увеличению численности населения в России невозможно реализовать без сотрудничества государства и гражданского общества, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко выступил с приветственным словом на открытии XXIII Всемирного Русского Народного Собора, посвящённого теме "Народосбережение – настоящее и будущее России". Открытие Собора проходит в пятницу в храме Христа Спасителя в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Масштабную задачу по сбережению народа невозможно реализовать без тесного сотрудничества государства и гражданского общества. Именно поэтому так важно, что Всемирный Русский Народный Собор, Русская Православная Церковь, традиционные для России религиозные и общественные организации, представленные на этом форуме, обратились к столь важной и актуальной теме", - сказал Кириенко.