Лукашенко выступил за активное вовлечение белорусской молодежи в политику

Президент Белоруссии Александр Лукашенково время встречи с главами делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске. 27 ноября 2018

МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что молодых людей, родившихся в период суверенной страны, необходимо активнее вовлекать в политическую жизнь.

Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время посещения Лукашенко Академии управления при президенте Белоруссии в Минске.

"Почти треть наших граждан - около 3 миллионов человек - родились в суверенной Беларуси. Это юноши и девушки, которые воспринимают действительность уже с точки зрения жителей самостоятельного европейского государства. И пришло время активно включать этих молодых людей в политическую жизнь страны. Формировать государственное мышление у тех, кто идет за ними", - сказал Лукашенко во время посещения академии. Его слова приводит пресс-служба на официальном сайте президента.

Лукашенко отметил, что нужно "выстраивать диалог поколений на основе взаимного доверия и уважения". "Диалог, в котором опыт и инновации, мудрость и решительность, осторожность и смелость находятся в гармонии и согласии", - подчеркнул он.