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РИА Новости

Лукашенко выступил за активное вовлечение белорусской молодежи в политику

13:36 18.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенково время встречи с главами делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске. 27 ноября 2018
Президент Белоруссии Александр Лукашенково время встречи с главами делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске. 27 ноября 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что молодых людей, родившихся в период суверенной страны, необходимо активнее вовлекать в политическую жизнь.
Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время посещения Лукашенко Академии управления при президенте Белоруссии в Минске.
"Почти треть наших граждан - около 3 миллионов человек - родились в суверенной Беларуси. Это юноши и девушки, которые воспринимают действительность уже с точки зрения жителей самостоятельного европейского государства. И пришло время активно включать этих молодых людей в политическую жизнь страны. Формировать государственное мышление у тех, кто идет за ними", - сказал Лукашенко во время посещения академии. Его слова приводит пресс-служба на официальном сайте президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
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Лукашенко отметил, что нужно "выстраивать диалог поколений на основе взаимного доверия и уважения". "Диалог, в котором опыт и инновации, мудрость и решительность, осторожность и смелость находятся в гармонии и согласии", - подчеркнул он.
Глава государства добавил, что курс государственной политики в Белоруссии неизменен: в стране действует принцип преемственности поколений, сохранения лучших достижений прошлого.
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