В Плесецке завершили реконструкцию еще одного стартового стола под "Союз-2"

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военные завершили реконструкцию еще одного стартового стола для ракет "Союз-2" на космодроме Плесецк, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"В целях развития инфраструктуры космодрома в городе Мирный Архангельской области для обеспечения пусков ракеты-носителя "Союз-2" на территории Первого государственного испытательного космодрома завершена реконструкция стартового сооружения", - сказал Иванов в ходе Единого дня военной приемки.

Он уточнил, что с реконструированного стола планируются запуски в том числе и международных миссий. Начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук добавил, что реконструкция предусматривала в том числе строительство 96 зданий и сооружений. Кроме того, на Плесецке обновили военную поликлинику и медпункт, построены жилой дом на 96 квартир и крытый ледовый каток.