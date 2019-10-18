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РИА Новости

В Плесецке завершили реконструкцию еще одного стартового стола под "Союз-2"

13:30 18.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКосмодром "Плесецк" в Архангельской области
Космодром Плесецк в Архангельской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Космодром "Плесецк" в Архангельской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военные завершили реконструкцию еще одного стартового стола для ракет "Союз-2" на космодроме Плесецк, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
"В целях развития инфраструктуры космодрома в городе Мирный Архангельской области для обеспечения пусков ракеты-носителя "Союз-2" на территории Первого государственного испытательного космодрома завершена реконструкция стартового сооружения", - сказал Иванов в ходе Единого дня военной приемки.
Он уточнил, что с реконструированного стола планируются запуски в том числе и международных миссий. Начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук добавил, что реконструкция предусматривала в том числе строительство 96 зданий и сооружений. Кроме того, на Плесецке обновили военную поликлинику и медпункт, построены жилой дом на 96 квартир и крытый ледовый каток.
Иванов также отметил, что "завершены работы первого этапа" по строительству технических позиций в Тейково и Йошкар-Оле. Он напомнил, что в Воркуте и Оленегорске продолжается создание радиолокационных станций.
Космодром Плесецк
20 февраля, 03:02РИА Новости
Источник рассказал о модернизации стартового комплекса в Плесецке
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Тимур ИвановПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаСоюз
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