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РИА Новости

В Госдуме назвали заявление Киева о подготовке военной агрессии страшилками

13:29 18.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал страшилками заявление представителей Украины о якобы подготовке Россией широкомасштабной военной агрессии.
Ранее начальник главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев при этом готов ее отразить по всей границе Украины.
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"Все это страшилки. Они сами себя запугивают, а потом трясутся. Самая большая агрессия, которой стоит ждать вооруженным силам Украины, это со стороны украинских националистов, так называемых бандформирований, которые активно функционируют в их стране. Прецеденты столкновений и противостояния уже существуют", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Россия никакого отношения к конфликтам не имеет и является миролюбивой страной.
"Народы России и Украины всегда были, есть и будут братскими. Никогда Россия не будет задумывать или осуществлять агрессивные планы в отношении соседнего государства", - подчеркнул Шеремет.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Михаил ШереметГосдума РФВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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