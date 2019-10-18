В Госдуме назвали заявление Киева о подготовке военной агрессии страшилками

Ранее начальник главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев при этом готов ее отразить по всей границе Украины.

"Все это страшилки. Они сами себя запугивают, а потом трясутся. Самая большая агрессия, которой стоит ждать вооруженным силам Украины, это со стороны украинских националистов, так называемых бандформирований, которые активно функционируют в их стране. Прецеденты столкновений и противостояния уже существуют", - сказал РИА Новости Шеремет.

"Народы России и Украины всегда были, есть и будут братскими. Никогда Россия не будет задумывать или осуществлять агрессивные планы в отношении соседнего государства", - подчеркнул Шеремет.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.