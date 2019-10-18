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РИА Новости

Под Красноярском потушили крупный пожар на железнодорожной станции

13:21 18.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Крупный пожар на железнодорожной станции Мана Красноярского края потушен на площади трех тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
"Ликвидирован пожар на площади три тысячи квадратных метров в 16.35 (12.35 мск) в Партизанском районе", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что несколько вагонов и штабелей леса загорелись в железнодорожном тупике на станции Мана в Партизанском районе Красноярского края на площади около 4 тысяч квадратных метров утром в пятницу. В 7.00 (03.00 мск) пожар локализован. На помощь был отправлен пожарный поезд. Полиции пришлось оцепить место тушения. ГИБДД контролировала движение транспорта на местной трассе. Следственно-оперативная группа работает на месте. Выясняются причины возгорания. Погибших и пострадавших в происшествии нет.
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ГИБДД МВД РФКрасноярский крайПартизанский районКрасноярскПроисшествия
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