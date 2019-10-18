Под Красноярском потушили крупный пожар на железнодорожной станции

Ранее сообщалось, что несколько вагонов и штабелей леса загорелись в железнодорожном тупике на станции Мана в Партизанском районе Красноярского края на площади около 4 тысяч квадратных метров утром в пятницу. В 7.00 (03.00 мск) пожар локализован. На помощь был отправлен пожарный поезд. Полиции пришлось оцепить место тушения. ГИБДД контролировала движение транспорта на местной трассе. Следственно-оперативная группа работает на месте. Выясняются причины возгорания. Погибших и пострадавших в происшествии нет.