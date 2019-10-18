Лукашенко выступил за ротацию госуправленцев и "выход из зоны комфорта"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019

МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за ротацию руководящих кадров в стране и их "выход из зоны комфорта", чтобы они расширяли свой кругозор и приносили больше пользы стране.

Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время посещения Лукашенко Академии управления при президенте Белоруссии в Минске. В частности, глава государства отметил, что особого внимания требует тема ротации в стране руководящих кадров, и ее главная цель даже не в том, чтобы исключить кумовство и протекционизм.

"Менять место работы, а иногда и прописку, выходить из зоны комфорта надо, чтобы развиваться, расширять кругозор, открывать в себе новые грани и способности. Таким образом, специалист не только вырастет профессионально, но и стране принесет больше пользы", - уверен белорусский лидер.

По его мнению, недопустимо, чтобы в глазах населения управленец ассоциировался с "кабинетным чиновником". "Он должен быть ближе к людям, нацеленным на решение конкретных проблем человека… То, что в адрес администрации президента продолжают поступать жалобы на бюрократию и волокиту, к сожалению, красноречиво говорит, что практика формального общения или отписок все еще существует. И к этому мое отношение известно", - заявил Лукашенко.

При этом президент заметил, что эффективно решать поставленные задачи для руководителя любого ранга - это лишь половина успеха. По словам главы республики, важно при необходимости уметь своевременно, аргументированно и понятно объяснить людям принятые решения и причины возможных проблем, ответить на любой, в том числе неудобный, вопрос как населению, так и представителям СМИ. Между тем Лукашенко констатировал, что некоторые современные руководители в принципе боятся видеокамеры или микрофона журналиста.

Глава государства также высказал мнение, что сегодня в подборе кадров на руководящую должность необходимо учитывать человеческие качества и нравственный критерий.