Ракетные комплексы "Ярс-С" в ноябре заступят на дежурство в Барнауле

Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Вооруженный ракетным комплексом "Ярс-С" 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство в Барнауле в этом ноябре, сообщил в пятницу командир 35-й ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков.

Характеристики этого новейшего ракетного комплекса засекречены, хотя известно, что он бывает в шахтном и мобильном исполнении. До этого "Ярсы-С" встали на дежурство в Йошкар-Оле.