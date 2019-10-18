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РИА Новости
Новое оружие России

Ракетные комплексы "Ярс-С" в ноябре заступят на дежурство в Барнауле

13:12 18.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Вооруженный ракетным комплексом "Ярс-С" 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство в Барнауле в этом ноябре, сообщил в пятницу командир 35-й ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков.
Характеристики этого новейшего ракетного комплекса засекречены, хотя известно, что он бывает в шахтном и мобильном исполнении. До этого "Ярсы-С" встали на дежурство в Йошкар-Оле.
"В сентябре 2019 года после проведения мероприятий по приемке и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники 479-й ракетный полк заступил на опытное боевое дежурство. В ноябре 2019 года 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство", - сказал Прокопенков в рамках Единого дня военной приемки.
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