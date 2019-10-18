Ракетные комплексы "Ярс-С" в ноябре заступят на дежурство в Барнауле

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Вооруженный ракетным комплексом "Ярс-С" 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство в Барнауле в этом ноябре, сообщил в пятницу командир 35-й ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков.
Характеристики этого новейшего ракетного комплекса засекречены, хотя известно, что он бывает в шахтном и мобильном исполнении. До этого "Ярсы-С" встали на дежурство в Йошкар-Оле.
"В сентябре 2019 года после проведения мероприятий по приемке и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники 479-й ракетный полк заступил на опытное боевое дежурство. В ноябре 2019 года 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство", - сказал Прокопенков в рамках Единого дня военной приемки.