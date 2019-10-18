Двоих жителей Магадана привлекут к ответственности за хулиганство

"В тот момент, когда стражи порядка разбирались в конфликтной ситуации между жильцами одной из квартир, проходящий мимо гражданин забрался на капот полицейского автомобиля. Его знакомый произвел видеосъемку этого поступка на личный мобильный телефон и в дальнейшем разместил видео в сети интернет. Полицейскими установлено, что к правонарушению причастны двое жителей областного центра 28 и 25 лет. Оба гражданина признали свою вину и раскаиваются в содеянном, объясняя поведение неудачной шуткой. Полицейскому автомобилю повреждений не нанесено", - говорится в сообщении.