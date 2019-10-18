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РИА Новости

Двоих жителей Магадана привлекут к ответственности за хулиганство

13:12 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МАГАДАН, 18 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Правоохранители задержали двоих жителей Магадана, один из которых сделал вид, что справляет малую нужду на полицейскую машину, а другой снял приятеля на видео, сообщает в пятницу УМВД России по региону.
"В тот момент, когда стражи порядка разбирались в конфликтной ситуации между жильцами одной из квартир, проходящий мимо гражданин забрался на капот полицейского автомобиля. Его знакомый произвел видеосъемку этого поступка на личный мобильный телефон и в дальнейшем разместил видео в сети интернет. Полицейскими установлено, что к правонарушению причастны двое жителей областного центра 28 и 25 лет. Оба гражданина признали свою вину и раскаиваются в содеянном, объясняя поведение неудачной шуткой. Полицейскому автомобилю повреждений не нанесено", - говорится в сообщении.
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В отношении мужчины, хулиганившего на капоте полицейского автомобиля, составлен административный протокол по признакам правонарушения "Мелкое хулиганство", вынесен штраф.
"В отношении гражданина, сделавшего видеосъемку, решается вопрос о привлечении к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного… статьей "Мелкое хулиганство", которое влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей", - сообщает ведомство.
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