Двоих жителей Магадана привлекут к ответственности за хулиганство

МАГАДАН, 18 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Правоохранители задержали двоих жителей Магадана, один из которых сделал вид, что справляет малую нужду на полицейскую машину, а другой снял приятеля на видео, сообщает в пятницу УМВД России по региону.
"В тот момент, когда стражи порядка разбирались в конфликтной ситуации между жильцами одной из квартир, проходящий мимо гражданин забрался на капот полицейского автомобиля. Его знакомый произвел видеосъемку этого поступка на личный мобильный телефон и в дальнейшем разместил видео в сети интернет. Полицейскими установлено, что к правонарушению причастны двое жителей областного центра 28 и 25 лет. Оба гражданина признали свою вину и раскаиваются в содеянном, объясняя поведение неудачной шуткой. Полицейскому автомобилю повреждений не нанесено", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины, хулиганившего на капоте полицейского автомобиля, составлен административный протокол по признакам правонарушения "Мелкое хулиганство", вынесен штраф.
"В отношении гражданина, сделавшего видеосъемку, решается вопрос о привлечении к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного… статьей "Мелкое хулиганство", которое влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей", - сообщает ведомство.