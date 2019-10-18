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РИА Новости

Жителя Самарской области задержали за подготовку убийства бизнес-партнера

12:53 18.10.2019
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
Задержание. Архивное фото
САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Жителя Самарской области задержали за подготовку убийства партнера по бизнесу, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства по найму)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в 2019 году подозреваемый из-за личной неприязни к своему бывшему коммерческому партнеру решил организовать его убийство, для чего обратился к своему знакомому, пообещав в качестве оплаты частичное погашение долга. Последний, по данным СУ СК, согласился, однако позже обратился в правоохранительные органы и рассказал о готовящемся преступлении.
Через некоторое время, по версии следствия, подозреваемый передал предполагаемому исполнителю, который действовал уже в рамках оперативного мероприятия, информацию о том, где живет потерпевший и на каком автомобиле ездит, а также деньги для приобретения огнестрельного оружия.
Уточняется, что подозреваемый был задержан 17 октября, решается вопрос о заключении его под стражу.
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