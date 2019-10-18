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РИА Новости

Турецкий военный убит при патрулировании границы с Ираном

12:45 18.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные
Турецкие военные
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные. Архивное фото
АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Один турецкий военнослужащий погиб и двое получили легкие ранения при перестрелке с неизвестными во время патрулирования границы с Ираном в восточной провинции Ван, говорится в заявлении местных властей.
"Наш военный был убит во время патрулирования границы с Ираном в районе Чалдыран после того, как с иранской территории по патрулю был открыт огонь. Еще двое военнослужащих получили легкие ранения", - говорится в сообщении администрации провинции Ван.
Отмечается, что по стрелявшим был открыт ответный огонь.
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