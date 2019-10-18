Видеомост Москва – Париж – Берлин об ультраправых в Европарламенте

Участники в Москве:
- директор Института Европы РАН Алексей ГРОМЫКО;
- директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий БУНЕВИЧ;
- представитель ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова.
В Париже:
- директор по России и СНГ Института международных и стратегических отношений, экс-посол Франции в России (2009–2013 гг.) Жан де ГЛИНИАСТИ.
В Берлине:
- исполнительный директор форума "Петербургский диалог", член правления Германо-российского форума Мартин ХОФФМАНН.
Модератор — советник МИА "Россия сегодня", генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, член Общественной палаты РФ Вероника КРАШЕНИННИКОВА.
В Евросоюзе идут напряженные переговоры о новом составе Еврокомиссии – главного исполнительного органа власти ЕС. Еврокомиссаров будет утверждать избранный в мае Европарламент, где девять радикальных партий сформировали новую политическую фракцию "Идентичность и демократия".
Кто такие современные европейские национал-популисты? Чего ждать России от этой политической группы? В диалоге с какими европейскими партиями можно развивать позитивные тенденции, наметившиеся после встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Брегансоне? И какие силы будут мешать процессу нормализации?
В рамках круглого стола состоится презентация аналитического доклада "Идентичность и демократия: ультраправые в Европарламенте", изданного Институтом внешнеполитических исследований и инициатив.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Института Европы РАН Алексей ГРОМЫКО;
- директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий БУНЕВИЧ;
- представитель ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова.
В Париже:
- директор по России и СНГ Института международных и стратегических отношений, экс-посол Франции в России (2009–2013 гг.) Жан де ГЛИНИАСТИ.
В Берлине:
- исполнительный директор форума "Петербургский диалог", член правления Германо-российского форума Мартин ХОФФМАНН.
Модератор — советник МИА "Россия сегодня", генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, член Общественной палаты РФ Вероника КРАШЕНИННИКОВА.
В Евросоюзе идут напряженные переговоры о новом составе Еврокомиссии – главного исполнительного органа власти ЕС. Еврокомиссаров будет утверждать избранный в мае Европарламент, где девять радикальных партий сформировали новую политическую фракцию "Идентичность и демократия".
Кто такие современные европейские национал-популисты? Чего ждать России от этой политической группы? В диалоге с какими европейскими партиями можно развивать позитивные тенденции, наметившиеся после встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Брегансоне? И какие силы будут мешать процессу нормализации?
В рамках круглого стола состоится презентация аналитического доклада "Идентичность и демократия: ультраправые в Европарламенте", изданного Институтом внешнеполитических исследований и инициатив.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/