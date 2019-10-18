Видеомост Москва – Париж – Берлин об ультраправых в Европарламенте

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28 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста Москва – Париж – Берлин на тему: "Ультраправые в Европарламенте: чего ждать от них России?".