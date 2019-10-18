Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T12:31Z
https://ria.ru/20191018/1559934442.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Видеомост Москва – Париж – Берлин об ультраправых в Европарламенте

12:29 18.10.2019 (обновлено: 12:31 18.10.2019)
1
28 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста Москва – Париж – Берлин на тему: "Ультраправые в Европарламенте: чего ждать от них России?".
Участники в Москве:
- директор Института Европы РАН Алексей ГРОМЫКО;
- директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий БУНЕВИЧ;
- представитель ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова.

В Париже:
- директор по России и СНГ Института международных и стратегических отношений, экс-посол Франции в России (2009–2013 гг.) Жан де ГЛИНИАСТИ.

В Берлине:
- исполнительный директор форума "Петербургский диалог", член правления Германо-российского форума Мартин ХОФФМАНН.

Модератор — советник МИА "Россия сегодня", генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, член Общественной палаты РФ Вероника КРАШЕНИННИКОВА.

В Евросоюзе идут напряженные переговоры о новом составе Еврокомиссии – главного исполнительного органа власти ЕС. Еврокомиссаров будет утверждать избранный в мае Европарламент, где девять радикальных партий сформировали новую политическую фракцию "Идентичность и демократия".
Кто такие современные европейские национал-популисты? Чего ждать России от этой политической группы? В диалоге с какими европейскими партиями можно развивать позитивные тенденции, наметившиеся после встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Брегансоне? И какие силы будут мешать процессу нормализации?
В рамках круглого стола состоится презентация аналитического доклада "Идентичность и демократия: ультраправые в Европарламенте", изданного Институтом внешнеполитических исследований и инициатив.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Фотовыставка Русские сезоны. Соловки открылась в Москве
Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки"
РИА
Новости
Александр Львов Русские сезоны. Соловки
На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Русские сезоны. Соловки"
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев
Секретарь ОП Фадеев не комментирует слухи о возможном назначении главой СПЧ
Ева Меркачева
Член СПЧ Меркачева заявила, что Федотов уходит с поста главы совета
Лента
новостей
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Счетчики в квартире
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Скорая помощь
При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Дамба в Красноярском крае была построена с массой нарушений, заявили власти
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
Лента новостейМолния