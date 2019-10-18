В ФСО рассказали, когда будет закрыт доступ к Мавзолею и некрополю в Кремле

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий 26 октября 2019 года, 5 и 7 ноября 2019 года допуск в Мавзолей Владимира Ильича Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.