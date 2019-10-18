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РИА Новости

В ФСО рассказали, когда будет закрыт доступ к Мавзолею и некрополю в Кремле

12:30 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМавзолей В.И. Ленина на Красной площади
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Доступ к Мавзолею Ленина и некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 26 октября, 5 и 7 ноября из-за подготовки и проведения государственных мероприятий, говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий 26 октября 2019 года, 5 и 7 ноября 2019 года допуск в Мавзолей Владимира Ильича Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
1 августа, 04:16РИА Новости
Мавзолей Ленина в Москве
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ФСОВладимир Ленин (Владимир Ульянов)МоскваРоссияОбщество
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