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РИА Новости

Лукашенко назвал ориентиры госуправления в Белоруссии

12:22 18.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране создана устойчивая модель государственного управления, основными ориентирами которой являются суверенитет и благополучие граждан.
Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время посещения Лукашенко Академии управления при президенте Белоруссии в Минске.
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"За четверть века (за период независимости страны - ред.) мы создали устойчивую модель управления, стабильную в своих базовых ориентирах. Они просты и понятны каждому: суверенитет нашей страны, благополучие граждан и справедливое отношение к людям, единство общества", - привели слова Лукашенко в пресс-службе.
Президент также рассказал о том, какими он видит будущих управленцев в Белоруссии, например, они должны обладать всесторонними знаниями, в том числе в сфере IT-технологий. Также, по мнению главы государства, они должны обладать такими качествами как лидерство, подготовленность и амбициозность.
Лукашенко отметил, что Академия управления должна сконцентрировать усилия на подготовке управленцев новой формации. "Меняется мир, меняется общество. Требования к компетенциям современного руководителя становятся все выше. А значит, в систему должны приходить управленцы новой формации - руководители с ярко выраженными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивированные и нацеленные на высокий результат", - заявил белорусский лидер.
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Лукашенко подчеркнул, что хотел бы успеть за время своего правления построить новую академию: не только с точки зрения новых корпусов, но и с точки зрения преподавания по новым методикам и программам. "Практико-ориентированный вуз, куда бы стремились поступить все не только из нашей страны, но и из-за рубежа", - отметил он.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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