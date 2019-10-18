Лукашенко назвал ориентиры госуправления в Белоруссии

МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране создана устойчивая модель государственного управления, основными ориентирами которой являются суверенитет и благополучие граждан.

Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время посещения Лукашенко Академии управления при президенте Белоруссии в Минске.

"За четверть века (за период независимости страны - ред.) мы создали устойчивую модель управления, стабильную в своих базовых ориентирах. Они просты и понятны каждому: суверенитет нашей страны, благополучие граждан и справедливое отношение к людям, единство общества", - привели слова Лукашенко в пресс-службе.

Президент также рассказал о том, какими он видит будущих управленцев в Белоруссии, например, они должны обладать всесторонними знаниями, в том числе в сфере IT-технологий. Также, по мнению главы государства, они должны обладать такими качествами как лидерство, подготовленность и амбициозность.

Лукашенко отметил, что Академия управления должна сконцентрировать усилия на подготовке управленцев новой формации. "Меняется мир, меняется общество. Требования к компетенциям современного руководителя становятся все выше. А значит, в систему должны приходить управленцы новой формации - руководители с ярко выраженными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивированные и нацеленные на высокий результат", - заявил белорусский лидер.