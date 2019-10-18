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РИА Новости

ЦБ не видит проблем с долларовой ликвидностью

12:17 18.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Банк России в настоящее время не видит проблем с долларовой ликвидностью и на случай каких-либо колебаний обладает инструментами, чтобы их сглаживать, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы не видим сейчас никаких проблем с долларовой ликвидностью. Бывают колебания иногда на рынке, но больших проблем нет. И у нас в любом случае есть инструменты, чтобы такие риски, колебания сглаживать", - сказала она в кулуарах осенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Банк России в октябре отмечал, что внутренний рынок не ощутил значительного дефицита долларовой ликвидности благодаря "буферу ликвидности", накопленному кредитными организациями. Несмотря на сокращение в августе валютной подушки, оставшегося объема (12 миллиардов долларов по состоянию на 1 сентября 2019 года) российским банкам будет достаточно для предотвращения возможного дефицита, вызванного волатильностью на внешних рынках, указывал регулятор.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФЭкономика
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