ЦБ не видит проблем с долларовой ликвидностью

"Мы не видим сейчас никаких проблем с долларовой ликвидностью. Бывают колебания иногда на рынке, но больших проблем нет. И у нас в любом случае есть инструменты, чтобы такие риски, колебания сглаживать", - сказала она в кулуарах осенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.