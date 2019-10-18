Власти Татарстана оценили идею переименовать улицу в честь Путина

КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Власти Татарстана намерены изучить, насколько масштабно будет поддержана жителями республики инициатива одного из пользователей соцсетей переименовать улицу в Казани в честь президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Петиция Марата Халикова с предложением о переименовании улицы Театральной в центре Казани появилась на этой неделе на сайте Change.org. Автор отмечает, что в честь президента РФ названы улицы по всей стране, а в Казани имя Путина не увековечено, хотя есть, например, улица, носящая имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. При этом Путин, по мнению автора петиции, сделал многое для развития и процветания государства, в том числе выделил деньги на празднование 1000-летия Казани и проведение в городе Универсиады, благодаря чему Казань совершила значительный рывок в развитии.
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"Мы исходим из того, что подобного рода решения принимаются, конечно, исходя исключительно из запроса самих граждан. Давайте посмотрим, в какие масштабы вырастет это обращение, и тогда уже можно будет говорить об этом более конкретно", - сказала Галимова.
К настоящему времени петицию подписали около 140 человек.