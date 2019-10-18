Власти Татарстана оценили идею переименовать улицу в честь Путина

"Мы исходим из того, что подобного рода решения принимаются, конечно, исходя исключительно из запроса самих граждан. Давайте посмотрим, в какие масштабы вырастет это обращение, и тогда уже можно будет говорить об этом более конкретно", - сказала Галимова.