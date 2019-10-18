Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T12:17Z
https://ria.ru/20191018/1559933468.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155990/63/1559906306_0:0:3134:1763_1036x0_80_0_0_684b221c2ee1e15e745b4e6f024ab381.jpg
РИА Новости

Власти Татарстана оценили идею переименовать улицу в честь Путина

12:17 18.10.2019
317
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Власти Татарстана намерены изучить, насколько масштабно будет поддержана жителями республики инициатива одного из пользователей соцсетей переименовать улицу в Казани в честь президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Петиция Марата Халикова с предложением о переименовании улицы Театральной в центре Казани появилась на этой неделе на сайте Change.org. Автор отмечает, что в честь президента РФ названы улицы по всей стране, а в Казани имя Путина не увековечено, хотя есть, например, улица, носящая имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. При этом Путин, по мнению автора петиции, сделал многое для развития и процветания государства, в том числе выделил деньги на празднование 1000-летия Казани и проведение в городе Универсиады, благодаря чему Казань совершила значительный рывок в развитии.
Президент РФ Владимир Путин
7 октября, 18:03РИА Новости
Центральную улицу Цхинвала назвали в честь Путина
"Мы исходим из того, что подобного рода решения принимаются, конечно, исходя исключительно из запроса самих граждан. Давайте посмотрим, в какие масштабы вырастет это обращение, и тогда уже можно будет говорить об этом более конкретно", - сказала Галимова.
К настоящему времени петицию подписали около 140 человек.
6510116
Обсудить 2
Владимир ПутинРоссияКазаньОбщество
Рекомендуем
Врач
Опрос показал, как россияне оценивают уровень развития медицины в стране
РИА
Новости
Танки Т-72Б3 армии России во время парада военной техники, участвовавшей в учениях Восток-2018
Шойгу рассказал о поступлении новой техники в войска с начала года
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин рассказал, от чего зависит движение России вперед
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
В ФСО рассказали, когда будет закрыт доступ к Мавзолею и некрополю в Кремле
Лента
новостей
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
ЦБ не видит проблем с долларовой ликвидностью
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер
Миллер рассказал о цене на газ для Украины
Символический сварной шов Турецкого потока
Первую нитку "Турецкого потока" начали заполнять газом
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как предлагал Клинтону возглавить Союзное государство
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Краснодарский губернатор оценил создание в Раде объединения "Кубань"
Город Казань
Татарстан и ВТБ будут сотрудничать в сфере жилищного строительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал ориентиры госуправления в Белоруссии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер
В "Газпроме" озвучили условия для контракта на транзит газа через Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
Лента новостейМолния