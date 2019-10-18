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РИА Новости

Глава ЦБ назвала перечисление дивидендов Сбербанка в бюджет временной мерой

12:07 18.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Перечисление дивидендов Сбербанка в бюджет РФ является временной мерой и не очень нормальной практикой, Банк России договорился с Минфином продолжить обсуждение этого вопроса, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Комитет Госдумы по финансовому рынку в четверг одобрил продление действия законодательной нормы, согласно которой ЦБ перечисляет в бюджет все получаемые от Сбербанка дивиденды. Однако депутаты выступили против предложения правительства сделать эту норму постоянной, конкретный срок продления будет определен при подготовке законопроекта ко второму чтению.
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"Мы будем дальше с министерством финансов обсуждать этот вопрос, договорились об этом. Конечно, перечисление на постоянной основе дивидендов Сбербанка в бюджет - это не очень нормальная практика, это было временное решение, когда у бюджета, действительно, резко упали доходы. И мы рассматривали это как временное решение и до сих пор рассматриваем как временное, будем дальше обсуждать", - сказала она в кулуарах осенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Набиуллина согласилась с утверждением, что если доходы от Сбербанка будут идти через ЦБ, то бюджет РФ не получит средств, поскольку у Банка России в ближайшие годы запланированы убытки. "Это, действительно, так, но это доходы от той собственности, которая есть у нас, и мы несем ответственность по этой собственности. Когда была необходимость предоставить субординированный кредит, мы предоставляли этот субординированный кредит, безусловно, мы рассчитывали на доходы от этой собственности. Поэтому есть предмет для обсуждения", - подчеркнула глава регулятора.
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В настоящее время порядок перечисления доходов ЦБ в виде дивидендов Сбербанка в бюджет РФ ежегодно закрепляется отдельным законом. Причем такие доходы за предыдущий год должны перечисляться в бюджет РФ до 1 августа текущего года. В проекте трехлетнего бюджета РФ запланировано поступление дивидендов Сбербанка в 2020 году в размере 217 миллиардов рублей, в 2021 году - 254,6 миллиарда, в 2022 году - 282,5 миллиарда рублей.
Закон о ЦБ предусматривает перечисление им 75% прибыли в бюджет РФ. Однако начиная с 2017 года, когда ЦБ стал сам заниматься санациями через Фонд консолидации банковского сектора, он показывает убытки: в том году они составили 435,3 миллиарда рублей, в 2018 году - 434,7 миллиарда. Таким образом, и в 2018 году, и в 2019 году по этой норме бюджет ничего бы не получил. На этом фоне начиная с 2018 года применяется новая схема - ЦБ перечисляет в бюджет все дивиденды, полученные от Сбербанка по итогам предыдущего года.
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Эльвира НабиуллинаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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