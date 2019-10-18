МИД предупредил россиян о протестах в ряде городов ФРГ в субботу

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о протестных акциях в ряде городов Германии в субботу из-за событий в Сирии.
"Германия - 19 октября в ряде городов страны намечено проведение протестных акций в связи с событиями на северо-востоке Сирии; анонсированы митинги в городах Берлин, Фрайбург, Франкфурт, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Нюрнберг, Штутгарт, Магдебург, Кельн и Саарбрюккен", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.