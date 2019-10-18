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РИА Новости
Война в Сирии

МИД предупредил россиян о протестах в ряде городов ФРГ в субботу

11:58 18.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о протестных акциях в ряде городов Германии в субботу из-за событий в Сирии.
"Германия - 19 октября в ряде городов страны намечено проведение протестных акций в связи с событиями на северо-востоке Сирии; анонсированы митинги в городах Берлин, Фрайбург, Франкфурт, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Нюрнберг, Штутгарт, Магдебург, Кельн и Саарбрюккен", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
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Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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