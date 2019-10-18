В Нижегородской области мужчина поджег прилавок продуктового магазина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Мужчина облил бензином прилавок в продуктовом магазине в городе Балахне и поджег его, пожарные эвакуировали 20 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в магазине, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Коммунистическая в городе Балахна, поступило в четверг в 13.59.

"Неизвестный мужчина зашел в продуктовый магазин, облил прилавок бензином и бросил горящую спичку. Сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек, в том числе пятерых детей. В результате пожара повреждена внутренняя отделка торгового зала на площади 70 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали РИА Новости в региональном управлении МВД, приметы поджигателя были переданы нарядам полиции, и вскоре сотрудники ДПС задержали подозреваемого.