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РИА Новости

В Кузбассе прокуратура нашла нарушения в школе, где дети получили ожоги

11:48 18.10.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Прокуратура Междуреченска (Кемеровская область) нашла нарушения при проверке гимназии №24, после того как в школьной столовой первоклассники получили ожоги, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что в гимназии №24 города Междуреченска четыре первоклассника получили ожоги, опрокинув на себя термопот в школьной столовой, в результате чего двое детей были госпитализированы с ожогами 10% поверхности тела, одна девочка попала в реанимацию, а затем переведена в ожоговый центр Новокузнецка. Одного ребенка после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение. Следственный комитет региона по данному факту начал доследственную проверку, также проверку организовала прокуратура Кемеровской области.
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"Прокуратурой города Междуреченска по поручению прокуратуры области проведена проверка по факту получения ожогов учащимися (гимназии №24")... Прокурорская проверка показала, что образовательной организацией были нарушены требования законодательства об охране жизни и здоровья детей: не обеспечена безопасность учеников во время образовательного процесса, в результате чего несовершеннолетним причинены ожоги. Выявлены и иные нарушения законодательства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для устранения нарушений прокурор города внес директору гимназии представление и потребовал устранить нарушения и обстоятельства, им способствовавшие.
Кроме того, следственный отдел Междуреченска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".
Рассмотрение акта прокурорского реагирования и расследование уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль.
Ранее в управлении образования города Междуреченска заявляли, что по данному случаю проведено расследование комиссией управления образования и дисциплинарно наказывать некого. Родители же обварившейся первоклассницы, попавшей в ожоговый Центр Новокузнецка, были намерены обратиться в суд.
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