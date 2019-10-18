В Кузбассе прокуратура нашла нарушения в школе, где дети получили ожоги

КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Прокуратура Междуреченска (Кемеровская область) нашла нарушения при проверке гимназии №24, после того как в школьной столовой первоклассники получили ожоги, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что в гимназии №24 города Междуреченска четыре первоклассника получили ожоги, опрокинув на себя термопот в школьной столовой, в результате чего двое детей были госпитализированы с ожогами 10% поверхности тела, одна девочка попала в реанимацию, а затем переведена в ожоговый центр Новокузнецка. Одного ребенка после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение. Следственный комитет региона по данному факту начал доследственную проверку, также проверку организовала прокуратура Кемеровской области.

"Прокуратурой города Междуреченска по поручению прокуратуры области проведена проверка по факту получения ожогов учащимися (гимназии №24")... Прокурорская проверка показала, что образовательной организацией были нарушены требования законодательства об охране жизни и здоровья детей: не обеспечена безопасность учеников во время образовательного процесса, в результате чего несовершеннолетним причинены ожоги. Выявлены и иные нарушения законодательства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для устранения нарушений прокурор города внес директору гимназии представление и потребовал устранить нарушения и обстоятельства, им способствовавшие.

Кроме того, следственный отдел Междуреченска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и расследование уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль.