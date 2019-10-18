Россия, Бразилия и США стали почетными гостями Aviation Expo-2019 в Китае

МОСКВА, 18 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китайская международная выставка авиации общего назначения China International General Aviation Expo-2019 открылась в четверг в Шицзячжуане (провинция Хэбэй). На ЭКСПО организованы выставочные зоны трех стран-почетных гостей – России, Бразилии и США. . Китайская международная выставка авиации общего назначения China International General Aviation Expo-2019 открылась в четверг в Шицзячжуане (провинция Хэбэй). На ЭКСПО организованы выставочные зоны трех стран-почетных гостей – России, Бразилии и США.

На выставке представлено более тысячи летательных аппаратов. Четыре авиационные группы высшего пилотажа из США, Швеции, Новой Зеландии и Австралии продемонстрируют летное мастерство в рамках мероприятия.

Программа нынешней выставки главным образом включает демонстрацию воздушной акробатики, презентацию технологий и оборудования, мероприятия, направленные на просвещение и популяризацию научных знаний об авиации, специализированные форумы и др. К участию приглашены страны и регионы "Пояса и пути".