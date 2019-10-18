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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Россия, Бразилия и США стали почетными гостями Aviation Expo-2019 в Китае

11:44 18.10.2019
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© AFP 2019 / Greg BakerНациональный флаг в Шицзячжуане, Китай
Национальный флаг в Шицзячжуане, Китай
© AFP 2019 / Greg Baker
МОСКВА, 18 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китайская международная выставка авиации общего назначения China International General Aviation Expo-2019 открылась в четверг в Шицзячжуане (провинция Хэбэй). На ЭКСПО организованы выставочные зоны трех стран-почетных гостей – России, Бразилии и США.
На выставке представлено более тысячи летательных аппаратов. Четыре авиационные группы высшего пилотажа из США, Швеции, Новой Зеландии и Австралии продемонстрируют летное мастерство в рамках мероприятия.
Программа нынешней выставки главным образом включает демонстрацию воздушной акробатики, презентацию технологий и оборудования, мероприятия, направленные на просвещение и популяризацию научных знаний об авиации, специализированные форумы и др. К участию приглашены страны и регионы "Пояса и пути".
Кроме того, в рамках выставки также пройдут тематические форумы. Ожидается, что число посетителей достигнет 500 тысяч человек.
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