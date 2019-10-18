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РИА Новости

В Индии свыше 20 школьников пострадали в крупном ДТП

11:38 18.10.2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 окт - РИА Новости. Не менее 22 школьников пострадали в крупном ДТП, которое произошло в пятницу утром в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, пишет журнал India Today.
По данным журнала, школьный автобус, в котором находились почти 30 детей, перевернулся, пересекая сложный участок горной трассы. Очевидцы произошедшего указывают, что водитель был "невнимателен" и постоянно отвлекался во время езды.
К настоящему времени пострадавшие доставлены в больницу, их жизням и здоровью ничто не угрожает. Водитель школьного автобуса задержан. Полиция ведет расследование случившегося.
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Мадхья-ПрадешНью-ДелиИндияВ мире
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