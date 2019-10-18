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РИА Новости

В Белгородской области задержали главу района, сообщил источник

11:30 18.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. В Белгородской области задержали на рабочем месте главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в органах власти региона.
Информация о задержании чиновника появилась утром в пятницу в Telegram-канале "Белгород №1". По данным канала, главу района задержали в рабочем кабинете "при передаче взятки".
"Подтверждаем, что задержан", - сказал собеседника агентства, но о взятке не упомянул.
Правоохранительные органы пока не комментируют информацию о задержании.
В приемной главы района РИА Новости пояснили, что чиновника "на данный момент нет на рабочем месте".
Сотрудник полиции
Вчера, 11:10Радио Sputnik
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