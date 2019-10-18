В Белгородской области задержали главу района, сообщил источник

ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. В Белгородской области задержали на рабочем месте главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в органах власти региона.

Информация о задержании чиновника появилась утром в пятницу в Telegram-канале "Белгород №1". По данным канала, главу района задержали в рабочем кабинете "при передаче взятки".

"Подтверждаем, что задержан", - сказал собеседника агентства, но о взятке не упомянул.

Правоохранительные органы пока не комментируют информацию о задержании.