Кадыров рассказал об инвестициях Саудовской Аравии в экономику Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию

ГРОЗНЫЙ, 18 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Саудовская Аравия готова реализовать ряд крупных инвестпроектов в республике, в частности, создать овцеводческое предприятие в горах, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Кадыров на этой неделе в составе российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным посетил Саудовскую Аравии и ОАЭ, где состоялись встречи с руководством этих стран.

"Саудовская Аравия готова реализовать ряд крупных проектов в Чечне. Один из них - крупное овцеводческое предприятие в Веденском районе. Реализация проекта позволит создать свыше 50 новых рабочих мест, а также будет способствовать развитию животноводства в Чечне", - сказал Кадыров на встрече с главой правительства региона Муслимом Хучиевым.

Он поручил премьеру подготовить ряд рентабельных инвестиционных проектов для презентации арабским бизнесменам.

Хучиев отметил, что для создания овцеводческого предприятия в Веденском районе выделена территория в 9 тысяч гектаров. Кроме того, инвесторы готовы выкупать овец у местного населения, что, по словам Хучиева, будет стимулировать развитие овцеводства в республике.