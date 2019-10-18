Кадыров рассказал об инвестициях Саудовской Аравии в экономику Чечни

ГРОЗНЫЙ, 18 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Саудовская Аравия готова реализовать ряд крупных инвестпроектов в республике, в частности, создать овцеводческое предприятие в горах, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
Кадыров на этой неделе в составе российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным посетил Саудовскую Аравии и ОАЭ, где состоялись встречи с руководством этих стран.
"Саудовская Аравия готова реализовать ряд крупных проектов в Чечне. Один из них - крупное овцеводческое предприятие в Веденском районе. Реализация проекта позволит создать свыше 50 новых рабочих мест, а также будет способствовать развитию животноводства в Чечне", - сказал Кадыров на встрече с главой правительства региона Муслимом Хучиевым.
Он поручил премьеру подготовить ряд рентабельных инвестиционных проектов для презентации арабским бизнесменам.
Хучиев отметил, что для создания овцеводческого предприятия в Веденском районе выделена территория в 9 тысяч гектаров. Кроме того, инвесторы готовы выкупать овец у местного населения, что, по словам Хучиева, будет стимулировать развитие овцеводства в республике.
Последние годы арабские бизнесмены начали инвестировать в экономику республики. В Грозном функционирует пятизвездочная гостиница "The Local", построенная инвесторами из ОАЭ, завершается строительство Международного университета, в 2017 году создан фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций в Чечне.