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РИА Новости

Кадыров рассказал об инвестициях Саудовской Аравии в экономику Чечни

11:30 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию
 Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ГРОЗНЫЙ, 18 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Саудовская Аравия готова реализовать ряд крупных инвестпроектов в республике, в частности, создать овцеводческое предприятие в горах, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
Кадыров на этой неделе в составе российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным посетил Саудовскую Аравии и ОАЭ, где состоялись встречи с руководством этих стран.
"Саудовская Аравия готова реализовать ряд крупных проектов в Чечне. Один из них - крупное овцеводческое предприятие в Веденском районе. Реализация проекта позволит создать свыше 50 новых рабочих мест, а также будет способствовать развитию животноводства в Чечне", - сказал Кадыров на встрече с главой правительства региона Муслимом Хучиевым.
Он поручил премьеру подготовить ряд рентабельных инвестиционных проектов для презентации арабским бизнесменам.
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Хучиев отметил, что для создания овцеводческого предприятия в Веденском районе выделена территория в 9 тысяч гектаров. Кроме того, инвесторы готовы выкупать овец у местного населения, что, по словам Хучиева, будет стимулировать развитие овцеводства в республике.
Последние годы арабские бизнесмены начали инвестировать в экономику республики. В Грозном функционирует пятизвездочная гостиница "The Local", построенная инвесторами из ОАЭ, завершается строительство Международного университета, в 2017 году создан фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций в Чечне.
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Рамзан КадыровСаудовская АравияЧечняРоссияЭкономика
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