Китай встретит лунный Новый год фильмом "Затерянные в России"

МОСКВА, 18 окт - . Китай встретит новый год по лунному календарю выходом на экраны романтической комедии "Затерянные в России". " Проект "Россия-Китай: главное . Китай встретит новый год по лунному календарю выходом на экраны романтической комедии "Затерянные в России".

В 2020-м новый год по китайскому лунному календарю наступит 25 января - именно тогда фильм появится в кинотеатрах.

"Затерянные в России" - история о китайском предпринимателе Сюй Иване, у которого накопился целый ворох проблем, как на работе, так и в семье. Путешествуя на поезде по России до Москвы, Сюй находит успокоение и примирение с матушкой.

По словам режиссера фильма Сюй Чжэна, картина посвящена матерям и рассказывает о семейных ценностях. Поэтому неудивительно, что она выходит на экраны именно на новый год по лунному календарю – самый семейный праздник в Поднебесной.