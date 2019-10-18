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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китай встретит лунный Новый год фильмом "Затерянные в России"

11:19 18.10.2019
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Кадр из фильма "Затерянные в России"
Кадр из фильма Затерянные в России
МОСКВА, 18 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китай встретит новый год по лунному календарю выходом на экраны романтической комедии "Затерянные в России".
В 2020-м новый год по китайскому лунному календарю наступит 25 января - именно тогда фильм появится в кинотеатрах.
"Затерянные в России" - история о китайском предпринимателе Сюй Иване, у которого накопился целый ворох проблем, как на работе, так и в семье. Путешествуя на поезде по России до Москвы, Сюй находит успокоение и примирение с матушкой.
По словам режиссера фильма Сюй Чжэна, картина посвящена матерям и рассказывает о семейных ценностях. Поэтому неудивительно, что она выходит на экраны именно на новый год по лунному календарю – самый семейный праздник в Поднебесной.
Фильм снимался в России, многие сцены отсняты в стандартном купейном вагоне РЖД, главной темой музыкального сопровождения стала знаменитая российская "Калинка".
Город Харбин
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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