Скворцова заявила о росте числа поликлиник в России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Количество медучреждений первичного звена увеличилось с 2014 года в России на 2 тысячи, сейчас работает более 60 тысяч подразделений, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"С 2014 года мы сумели укрепить инфраструктуру первичного звена здравоохранения, сейчас это уже более 60 тысяч подразделений. Причем за 4 года мы увеличили число подразделений более чем на 2 тысячи", - сказала Скворцова на селекторном совещании с регионами по теме "Принципы модернизации первичного звена".

Она отметила, что сейчас в первичном звене здравоохранения работает более 305 тысяч врачей. С 2014 года их количество увеличилось на 4 тысячи, уточнила Скворцова.