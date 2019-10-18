В Подмосковье мужчину застрелили на охоте

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мужчину застрелили на охоте в подмосковном Серпухове, следователи ищут стрелявшего, сообщает ГСУСК по Московской области.

"Шестнадцатого октября в деревне Турово городского округа Серпухова на обочине автодороги обнаружено тело 53-летнего мужчины с огнестрельным ранением руки в районе плеча... возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на охоте мужчина был ранен в плечо из охотничьего ружья. Он умер из-за потери крови.