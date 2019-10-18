Роструд выяснил, представители каких профессий готовы переехать ради работы

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Переехать в другой регион ради трудоустройства готовы четверть (25%) учителей, более четверти преподавателей колледжей (27%) и 40% врачей, показал мониторинг Роструда.

Согласно данным мониторинга резюме, размещенных на портале Роструда "Работа в России", в меньшей степени к переезду готовы продавцы, сторожи, санитары, кассиры и почтальоны, многие специалисты сферы обслуживания. Среди этих категорий о готовности к переезду для трудоустройства заявляют не более 5% соискателей.

Выше процент готовых к переезду среди педагогов, отмечают в Роструде. Уехать в другой регион ради работы готовы четверть учителей (25%), более четверти преподавателей колледжей (27%), а также биологи (24%), механики (24%) агрономы (27%), зоотехники (28%).

Мониторинг показал, что в среднем у каждого второго специалиста нефтегазового сектора в резюме стоит отметка "готов к переезду": половина из них - геофизики (50%), 52% - проходчики, операторы по добычи нефти и газа - 46%, геологи - 49%", отмечается в результатах мониторинга.

Сменить регион готовы 40% врачей, 35% геодезистов, 34% ветеринаров и 27% архитекторов.

В Роструде напомнили, что в России реализуется госпрограмма повышения мобильности трудовых ресурсов. В рамках программы работодателям оказывается финансовая поддержка для привлечения специалистов из другого региона. Ее размер составляет от 225 тысяч до 1 миллиона рублей.