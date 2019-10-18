Николай Панков посетил деревню атлетов Всемирных военных игр в КНР

МОСКВА, 18 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Заместитель министра обороны России Николай Панков в четверг посетил деревню атлетов VII Всемирных военных игр в Ухане.
Осматривая территорию олимпийской деревни, он отметил, что здесь царит атмосфера праздника, которая позволяет спортсменам из разных стран легче находить общий язык.
Замминистра обороны встретился с членами сборной Вооруженных Сил России, которым пожелал удачного выступления на Играх.
В продолжении визита Панков поинтересовался подготовкой атлетов к соревнованиям, акклиматизацией и тренировочным процессом, который проходит уже на объектах Всемирных военных игр.
"Спортсмены, как настоящие военнослужащие, если у них появляется свободное время, тут же ложатся спать, восстанавливая свои силы и готовясь к успешному выступлению", - отметил начальник ЦСКА полковник Артем Громов.
Далее делегация отправилась на тренировочное легкоатлетическое поле деревни и посетила стадион, где чуть раньше прошла торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации.
Также заместитель главы военного ведомства уделил внимание условиям питания, осмотрев олимпийскую столовую.
"Здесь представлены кухни разных стран мира, и каждый спортсмен может найти еду по своему вкусу. И что самое важное - она будет и питательной, и полезной. Столовая работает почти в круглосуточном режиме, что позволяет осуществить прием пищи в любое удобное или необходимое атлетам время", - уточнил Громов.