Николай Панков посетил деревню атлетов Всемирных военных игр в КНР

МОСКВА, 18 окт - . Заместитель министра обороны России Николай Панков в четверг посетил деревню атлетов VII Всемирных военных игр в Ухане. " Проект "Россия-Китай: главное . Заместитель министра обороны России Николай Панков в четверг посетил деревню атлетов VII Всемирных военных игр в Ухане.

Осматривая территорию олимпийской деревни, он отметил, что здесь царит атмосфера праздника, которая позволяет спортсменам из разных стран легче находить общий язык.

Замминистра обороны встретился с членами сборной Вооруженных Сил России, которым пожелал удачного выступления на Играх.

В продолжении визита Панков поинтересовался подготовкой атлетов к соревнованиям, акклиматизацией и тренировочным процессом, который проходит уже на объектах Всемирных военных игр.

"Спортсмены, как настоящие военнослужащие, если у них появляется свободное время, тут же ложатся спать, восстанавливая свои силы и готовясь к успешному выступлению", - отметил начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

Далее делегация отправилась на тренировочное легкоатлетическое поле деревни и посетила стадион, где чуть раньше прошла торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации.

Также заместитель главы военного ведомства уделил внимание условиям питания, осмотрев олимпийскую столовую.