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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти тысяча беженцев

10:49 18.10.2019
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 550 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 994 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 437 человек (женщин – 132, детей – 223), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 557 человек (женщин – 167, детей – 284)", - говорится в бюллетене.
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 25 беженцев.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов (ВОП).
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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