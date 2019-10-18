В Сирию за сутки вернулись почти тысяча беженцев

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 550 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 994 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 437 человек (женщин – 132, детей – 223), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 557 человек (женщин – 167, детей – 284)", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 25 беженцев.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов (ВОП).

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.