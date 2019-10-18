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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии

10:44 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ГаврилкоВ сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 нарушений, Турция - 24, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Алеппо – четыре, Латакия – шесть, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 14, Латакия – четыре, Хама – два, Алеппо – четыре", - говорится в бюллетене.
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