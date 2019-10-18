Россия за сутки зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Алеппо – четыре, Латакия – шесть, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 14, Латакия – четыре, Хама – два, Алеппо – четыре", - говорится в бюллетене.