Путин поздравил Российский научный центр "Прикладная химия" с юбилеем

"Основанный по инициативе Русского физико-химического общества, Центр внёс выдающийся вклад в становление и развитие отечественного образования, науки, химической промышленности, в разработку важнейших компонентов передовых образцов вооружения. И конечно, самого глубокого признания заслуживает напряжённый, поистине героический труд его коллектива по обеспечению нужд армии и защитников Северной столицы в годы Великой Отечественной войны", - говорится в телеграмме.