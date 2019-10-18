Путин поздравил Российский научный центр "Прикладная химия" с юбилеем

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Российского научного центра "Прикладная химия" со столетним юбилеем учреждения и отметил его вклад в разработку важнейших компонентов передовых образцов вооружения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Основанный по инициативе Русского физико-химического общества, Центр внёс выдающийся вклад в становление и развитие отечественного образования, науки, химической промышленности, в разработку важнейших компонентов передовых образцов вооружения. И конечно, самого глубокого признания заслуживает напряжённый, поистине героический труд его коллектива по обеспечению нужд армии и защитников Северной столицы в годы Великой Отечественной войны", - говорится в телеграмме.
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Президент подчеркнул, что нынешнее поколение учёных, инженеров, специалистов приумножает традиции своих предшественников, высокопрофессиональной работой укрепляет технологический, оборонный потенциал нашей страны.