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РИА Новости

Путин поздравил Российский научный центр "Прикладная химия" с юбилеем

10:36 18.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
Владимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Российского научного центра "Прикладная химия" со столетним юбилеем учреждения и отметил его вклад в разработку важнейших компонентов передовых образцов вооружения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Основанный по инициативе Русского физико-химического общества, Центр внёс выдающийся вклад в становление и развитие отечественного образования, науки, химической промышленности, в разработку важнейших компонентов передовых образцов вооружения. И конечно, самого глубокого признания заслуживает напряжённый, поистине героический труд его коллектива по обеспечению нужд армии и защитников Северной столицы в годы Великой Отечественной войны", - говорится в телеграмме.
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