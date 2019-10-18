Суд оставил под стражей директора хабаровского лагеря, где погибли дети

Ранее сообщалось, что по делу о гибели детей были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь "Холдоми", а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. Кузнецов и Бурлаков обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, Новгородцев - в халатности. В сентябре Комсомольский районный суд продлил им содержание под стражей. Адвокаты подали апелляцию на решение суда. Позже Новгородцеву заменили меру пресечения на домашний арест.