Суд оставил под стражей директора хабаровского лагеря, где погибли дети

ХАБАРОВСК, 18 окт - РИА Новости. Хабаровский краевой суд в пятницу оставил под стражей директора лагеря "Холдоми", где в июле произошел пожар с гибелью детей, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее сообщалось, что по делу о гибели детей были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь "Холдоми", а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. Кузнецов и Бурлаков обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, Новгородцев - в халатности. В сентябре Комсомольский районный суд продлил им содержание под стражей. Адвокаты подали апелляцию на решение суда. Позже Новгородцеву заменили меру пресечения на домашний арест.
"Суд рассмотрел апелляционную жалобу, и оставил решение районного суда в отношении Кузнецова без изменения", - сказал собеседник.
В ночь на 23 июля в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. СК возбудил уголовные дела.