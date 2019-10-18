В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой

ИРКУТСК, 18 окт – РИА Новости. Шесть человек остаются в больнице Братска после отравления шаурмой, четверо из них – дети, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что после посещения 7 октября кафе быстрого питания города Братска 12 человек обратились за медпомощью в связи с отравлением шаурмой в кафе быстрого питания, затем число обратившихся возросло до 30, из них были госпитализированы 23 человека, в том числе 10 детей. Проверками заведения общепита занимаются сотрудники Роспотребнадзора и Следственного комитета. Деятельность кафе-закусочной временно приостановлена, на продукцию наложен арест.
"В больнице остаются 6 человек, из них четверо детей. У всех легкая степень заболевания", - сообщил собеседник агентства.
В четверг глава Роспотребнадзора города Братска уточнил журналистам, что общее число обследованных после посещения кафе быстрого питания составило 43 человека. Лабораторные анализы подтвердили наличие заболевания у 30 человек. Из 62 человек, находившихся в контакте с заболевшими, на текущий момент обследованы 33, все они здоровы.