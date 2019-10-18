Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона

"Мы сейчас проработаем вариант возможности расширения режима ОЭЗ. У нас Магаданская область большая. Все время были постоянные жалобы, почему только до Палатки. И есть экономическая целесообразность, но любую целесообразность надо четко, профессионально, аргументированно доказывать… Здесь работа идет. Объем инвестиций у нас растет", - сказал Носов.