Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона

МАГАДАН, 18 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области планируют расширить режим особой экономической зоны (ОЭЗ) на территорию всего региона, сейчас она действует в пределах Магадана и ближайших к нему поселков, сообщил губернатор Колымы Сергей Носов.
Режим особой экономической зоны установлен на территории Колымы с 1999 года. Он направлен на поддержку отдельных крупных промышленных инвестиционных проектов, развитие строительства, энергетики, социальной сферы, ограничение роста цен. Границы зоны проходят от Магадана до поселка Палатка – в 80 километрах от города. Жители колымской глубинки, таким образом, льготами ОЭЗ пользоваться не могут.
"Мы сейчас проработаем вариант возможности расширения режима ОЭЗ. У нас Магаданская область большая. Все время были постоянные жалобы, почему только до Палатки. И есть экономическая целесообразность, но любую целесообразность надо четко, профессионально, аргументированно доказывать… Здесь работа идет. Объем инвестиций у нас растет", - сказал Носов.