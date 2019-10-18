В Новосибирске ликвидировали пожар в двух жилых домах

Открытое горение в двух жилых домах в Новосибирске

© Фото : МЧС России Открытое горение в двух жилых домах в Новосибирске

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 18 окт - РИА Новости. Открытое горение в двух жилых домах в Новосибирске, загоревшихся в пятницу, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что на улице Хилокская произошло возгорание двух частных двухэтажных домов размерами 20 на 10 метров и 10 на 10 метров. По предварительным данным, общая площадь горения составляет 800 квадратных метров.

"Открытое горение ликвидировано", - сообщили в пресс-службе.

ГУ МЧС по региону сообщает, что в пожар ликвидируют по повышенному номеру сложности. Информация о пострадавших не поступала. На месте создан штаб пожаротушения, в работе одновременно задействованы восемь стволов повышенной мощности, проложена магистральная линия от ближайшего пожарного гидранта и проводится подвоз воды.