Суд в Хабаровске обязал провести ремонт камер больницы в СИЗО

ХАБАРОВСК, 18 окт - РИА Новости. Суд по иску прокуратуры обязал администрацию следственного изолятора в Хабаровске отремонтировать камеры больницы для следственно-арестованных, которая находится на территории СИЗО-1, сообщает прокуратура Хабаровского края в пятницу.

Уточняется, что больница на территории СИЗО-1 в Хабаровске является филиалом ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России. В ее состав входит три стационарных отделения - терапевтическое, психиатрическое и туберкулезное. Палаты для больных заключенных и осужденных представляют собой запираемые камеры. Лечение в ней проходят те, кто находится в СИЗО, и осужденные из колоний края.

Отмечается, что во время проверки в больнице выявлено, что камеры всех трех отделений нуждаются в ремонте, на стенах и потолке отслаивается штукатурка, есть следы подтеков, грибка, повышенная влажность. Ранее в адрес руководства УФСИН России по Хабаровскому краю неоднократно вносились представления об устранении нарушений прав арестованных, но надлежащих мер принято не было. Прокуратура обратилась в суд.