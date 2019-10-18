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РИА Новости

Суд в Хабаровске обязал провести ремонт камер больницы в СИЗО

09:03 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХАБАРОВСК, 18 окт - РИА Новости. Суд по иску прокуратуры обязал администрацию следственного изолятора в Хабаровске отремонтировать камеры больницы для следственно-арестованных, которая находится на территории СИЗО-1, сообщает прокуратура Хабаровского края в пятницу.
Уточняется, что больница на территории СИЗО-1 в Хабаровске является филиалом ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России. В ее состав входит три стационарных отделения - терапевтическое, психиатрическое и туберкулезное. Палаты для больных заключенных и осужденных представляют собой запираемые камеры. Лечение в ней проходят те, кто находится в СИЗО, и осужденные из колоний края.
Отмечается, что во время проверки в больнице выявлено, что камеры всех трех отделений нуждаются в ремонте, на стенах и потолке отслаивается штукатурка, есть следы подтеков, грибка, повышенная влажность. Ранее в адрес руководства УФСИН России по Хабаровскому краю неоднократно вносились представления об устранении нарушений прав арестованных, но надлежащих мер принято не было. Прокуратура обратилась в суд.
Сотрудник полиции
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"Решением Кировского районного суда Хабаровска от 15.10.2019 исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме. Суд обязал администрацию следственного изолятора и территориального органа УИС устранить нарушения медико-санитарного обеспечения прав и законных интересов, подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных в камерах стационарных отделений путем проведения в них ремонта", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФХабаровскРоссияПроисшествия
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