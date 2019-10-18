В Москве изменится схема движения в четырех округах из-за ремонтных работ

"На юго-востоке, юге, севере и востоке Москвы вводятся временные ограничения движения. Это связано с проведением инженерных и ремонтных работ, а также строительством метро", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за инженерных работ с 24 октября до 24 января 2020 года ограничат движение по двум полосам на участке Краснодонской улицы в районе владения 46/1. На Андроновском шоссе до 1 декабря ограничено движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда на участке шоссе в районе владения 10.