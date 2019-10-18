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РИА Новости

В Москве изменится схема движения в четырех округах из-за ремонтных работ

08:32 18.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили в пробке в Москве
Автомобили в пробке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Схема движения изменится в четырех столичных округах из-за ремонтных работ и строительства метро, сообщается на сайте мэра Москвы.
"На юго-востоке, юге, севере и востоке Москвы вводятся временные ограничения движения. Это связано с проведением инженерных и ремонтных работ, а также строительством метро", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что из-за инженерных работ с 24 октября до 24 января 2020 года ограничат движение по двум полосам на участке Краснодонской улицы в районе владения 46/1. На Андроновском шоссе до 1 декабря ограничено движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда на участке шоссе в районе владения 10.
С полным списком ограничений движения можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.
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