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РИА Новости
Культура

В московских парках покажут свыше 70 концертов и театральных постановок

07:51 18.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье" в Москве
Парк Зарядье в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Парк "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 70 музыкальных представлений и театральных постановок покажут в столичных парках до конца ноября, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Больше 70 различных мероприятий запланировано в московских парках на вторую половину осени. Горожан приглашают на концерты, спектакли и познавательно-игровые программы для детей", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.
Сообщается, что в городских парках можно будет послушать французские романсы, насладиться органной музыкой и оперным пением, увидеть, как танцуют фламенко, или отвести ребенка на детский спектакль.
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