Прокуратура назвала причины пожара на плавбазе "Петр Житников"

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Проверка на плавбазе "Петр Житников" выявила несоблюдение правил пожарной безопасности и безопасности мореплавания, в отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении, судовладельцу вынесено представление, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.

"В отношении капитана-директора плавзавода "Петр Житников" по представлению приморского транспортного прокурора внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте), внесено представление судовладельцу – генеральному директору АО ХК "Дальморепродукт", - сообщила РИА Новости Елена Барсукова.

Также после пожара на плавбазе последовала проверка капитанов морских портов Находка и Владивосток ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики". В ее ходе выявлен недостаток контроля при исполнении полномочий. Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора внес представления руководителям Сахалино-Курильского и Приморского территориальных управлений Росрыболовства. Во время оценки действий сил и средств, привлеченных к спасательной операции, нарушений не выявлено.