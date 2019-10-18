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РИА Новости

Прокуратура назвала причины пожара на плавбазе "Петр Житников"

07:21 18.10.2019
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© Анастасия ЯконюкПорт города Владивосток
Порт города Владивосток
© Анастасия Яконюк
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Проверка на плавбазе "Петр Житников" выявила несоблюдение правил пожарной безопасности и безопасности мореплавания, в отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении, судовладельцу вынесено представление, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.
"В отношении капитана-директора плавзавода "Петр Житников" по представлению приморского транспортного прокурора внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте), внесено представление судовладельцу – генеральному директору АО ХК "Дальморепродукт", - сообщила РИА Новости Елена Барсукова.
Также после пожара на плавбазе последовала проверка капитанов морских портов Находка и Владивосток ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики". В ее ходе выявлен недостаток контроля при исполнении полномочий. Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора внес представления руководителям Сахалино-Курильского и Приморского территориальных управлений Росрыболовства. Во время оценки действий сил и средств, привлеченных к спасательной операции, нарушений не выявлено.
Плавучая база "Петр Житников" компании "Дальморепродукт" загорелась в Тихом океане у курильского острова Итуруп 23 сентября. Из 420 членов экипажа большинство эвакуировали, 63 человека остались тушить пожар. Росморречфлот сообщил, что пожар ликвидирован 30 сентября.
Порт в Приморье
6 октября, 03:07РИА Новости
Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
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РоссияПриморский крайБезопасностьПроисшествия
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