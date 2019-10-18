В СПЧ попросили Путина оставить Федотова главой совета

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод подтвердил, что правозащитники написали письмо на имя российского лидера Владимира Путина с просьбой оставить главу совета Михаила Федотова на своем посту.

"Действительно такой текст был", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли члены совета собирают подписи под письмом, адресованным Путину, с просьбой оставить Федотова во главе СПЧ.

Он добавил, что Федотов хочет встретиться с членами СПЧ в понедельник. "Я думаю, что в понедельник мы услышим его мнение о происходящем", - сказал правозащитник.

"Я слышал, что он планирует заняться преподавательской деятельностью", - добавил Брод.

В секретариате СПЧ также подтвердили РИА Новости сбор подписей под письмом президенту.