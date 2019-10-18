В СПЧ попросили Путина оставить Федотова главой совета

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод подтвердил, что правозащитники написали письмо на имя российского лидера Владимира Путина с просьбой оставить главу совета Михаила Федотова на своем посту.
"Действительно такой текст был", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли члены совета собирают подписи под письмом, адресованным Путину, с просьбой оставить Федотова во главе СПЧ.
Он добавил, что Федотов хочет встретиться с членами СПЧ в понедельник. "Я думаю, что в понедельник мы услышим его мнение о происходящем", - сказал правозащитник.
"Я слышал, что он планирует заняться преподавательской деятельностью", - добавил Брод.
18 сентября, 03:33РИА НовостиБиография Михаила Федотова
В секретариате СПЧ также подтвердили РИА Новости сбор подписей под письмом президенту.
Ранее в СМИ появилась информация, что Федотов, который также является советником президента, вскоре может покинуть должность главы СПЧ в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет.