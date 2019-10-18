В Кузбассе мать с помощью сына воровала продукты для мужа-заключенного

По словам злоумышленницы, ее муж осужден за серию аналогичных преступлений. Она решила также совершать мелкие кражи, чтобы собрать ему посылку. Для этого женщина взяла с собой в магазин одного из малолетних детей, рассчитывая, что молодая мать не вызовет подозрений.