В Кузбассе мать с помощью сына воровала продукты для мужа-заключенного

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Белове 28-летняя женщина использовала малолетнего сына для кражи продуктов в магазине ради мужа, отбывающего срок исправительном учреждении. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
По камерам видеонаблюдения работники службы безопасности одного из сетевых магазинов города выявили факт хищения товаров. Преступницей оказалась местная жительница.
По словам злоумышленницы, ее муж осужден за серию аналогичных преступлений. Она решила также совершать мелкие кражи, чтобы собрать ему посылку. Для этого женщина взяла с собой в магазин одного из малолетних детей, рассчитывая, что молодая мать не вызовет подозрений.
В отношении задержанной составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение". Кроме того, женщину привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
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