Более трех тысяч детей в Сирии получили вакцины в ходе прививочной кампании

ХАРАСТА (Сирия), 18 окт - РИА Новости. Более 3 тысяч детей в Дамаске получили комплексные вакцины в ходе национальной прививочной кампании, сообщила журналистам глава столичного управления сирийского Минздрава Сухейра Джума.

"По итогам прививочной кампании можно сказать, что только в Дамаске вакцины получили 3 тысячи детей. Это уже не первая кампания такого рода, которую организует Минздрав Сирии, и, конечно, не последняя. Они проводятся раз в несколько месяцев. То есть так, чтобы получить вакцину могли все, кто в ней нуждается", - сказала Джума.

По ее словам, во время боевых действий система вакцинации детей в Сирии фактически не функционировала. "Такая ситуация была с 2012 года, и сейчас мы намерены ее исправить", - отметила представитель сирийского Минздрава в ходе инспекционной поездки в одну из районных поликлиник в городе Хараста в окрестностях столицы. На время послевоенного восстановления региона Восточная Гута некоторые административные функции с мест, в том числе в сфере здравоохранения, были перенесены в столицу.

Единственная поликлиника в районе Аль-Асад, построенном в Харасте в начале 1980-х годов для офицеров сирийской армии, не прекращала работу даже во время обстрелов. Тогда, во время боев в Восточной Гуте, которые весной 2018 года закончились победой правительственных сил, отряды мятежников стояли в соседнем квартале, но сирийская армия больше не давала им продвинуться. После освобождения города в поликлинике работают врачи практически всех специальностей; здесь принимают как взрослых, так и детей.

"Мы прививали именно детей до пяти лет, потому что с точки зрения эпидемиологической ситуации они входят в группу риска. Вакцина, которую мы применяли, комплексная, действует в том числе против гриппа", - пояснил главный врач медучреждения Муин Хасан.