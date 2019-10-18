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РИА Новости
Война в Сирии

Более трех тысяч детей в Сирии получили вакцины в ходе прививочной кампании

05:06 18.10.2019
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© AFP 2019 / George OurfalianСотрудник российской военной полиции с сирийскими детьми
Сотрудник российской военной полиции с сирийскими детьми
© AFP 2019 / George Ourfalian
Сотрудник российской военной полиции с сирийскими детьми. Архивное фото
ХАРАСТА (Сирия), 18 окт - РИА Новости. Более 3 тысяч детей в Дамаске получили комплексные вакцины в ходе национальной прививочной кампании, сообщила журналистам глава столичного управления сирийского Минздрава Сухейра Джума.
"По итогам прививочной кампании можно сказать, что только в Дамаске вакцины получили 3 тысячи детей. Это уже не первая кампания такого рода, которую организует Минздрав Сирии, и, конечно, не последняя. Они проводятся раз в несколько месяцев. То есть так, чтобы получить вакцину могли все, кто в ней нуждается", - сказала Джума.
По ее словам, во время боевых действий система вакцинации детей в Сирии фактически не функционировала. "Такая ситуация была с 2012 года, и сейчас мы намерены ее исправить", - отметила представитель сирийского Минздрава в ходе инспекционной поездки в одну из районных поликлиник в городе Хараста в окрестностях столицы. На время послевоенного восстановления региона Восточная Гута некоторые административные функции с мест, в том числе в сфере здравоохранения, были перенесены в столицу.
Единственная поликлиника в районе Аль-Асад, построенном в Харасте в начале 1980-х годов для офицеров сирийской армии, не прекращала работу даже во время обстрелов. Тогда, во время боев в Восточной Гуте, которые весной 2018 года закончились победой правительственных сил, отряды мятежников стояли в соседнем квартале, но сирийская армия больше не давала им продвинуться. После освобождения города в поликлинике работают врачи практически всех специальностей; здесь принимают как взрослых, так и детей.
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"Мы прививали именно детей до пяти лет, потому что с точки зрения эпидемиологической ситуации они входят в группу риска. Вакцина, которую мы применяли, комплексная, действует в том числе против гриппа", - пояснил главный врач медучреждения Муин Хасан.
Национальная прививочная кампания для детей от одного года до пяти лет проходила на подконтрольных правительству территориях Сирии с 13 по 17 октября. Она охватила 2,7 миллиона детей независимо от их предыдущих прививок. По данным сирийского государственного информагентства SANA, в вакцинации было задействовано 9 тысяч медицинских работников.
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