Туляк попался на краже при покупке свечей в храме

По данным ведомства, 27-летний представитель цыганского этноса купил свечи в храме на территории Привокзального округа, расплатившись пятитысячной купюрой. Получив сдачу, злоумышленник отвлек работницу храма разговором и забрал деньги обратно, после чего покинул помещение. Сумма ущерба составила 4500 рублей.