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РИА Новости

Москалькова выразила соболезнования в связи с годовщиной трагедии в Керчи

04:02 18.10.2019 (обновлено: 06:09 18.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким тех, кто погиб год назад во время стрельбы в керченском колледже, отметив, что это общая беда, которая объединяет людей.
"Эхо этой страшной трагедии и поныне звучит в душах тех, кто потерял родных, близких и друзей. Это – наша общая беда, которая объединяет в горе не меньше, чем радость победы. Наши мысли с вами - с теми, для кого 17 октября навсегда останется Днём памяти и скорби. Вечная память", - написала Москалькова.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Недавно стало известно, что летом скончалась после длительного лечения еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
Мемориал на территории Керченского политехнического колледжа в память о погибших при трагических событиях 17 октября 2018 года
Вчера, 13:55РИА Новости
В Крыму организовали места памяти и скорби по жертвам трагедии в Керчи
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КерчьТатьяна МоскальковаРоссияОбщество
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