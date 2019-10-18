Москалькова выразила соболезнования в связи с годовщиной трагедии в Керчи

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким тех, кто погиб год назад во время стрельбы в керченском колледже, отметив, что это общая беда, которая объединяет людей.

"Эхо этой страшной трагедии и поныне звучит в душах тех, кто потерял родных, близких и друзей. Это – наша общая беда, которая объединяет в горе не меньше, чем радость победы. Наши мысли с вами - с теми, для кого 17 октября навсегда останется Днём памяти и скорби. Вечная память", - написала Москалькова.