На саммите ЕС осудили операцию Турции в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Саммит ЕС назвал действия Турции на северо-востоке Сирии "угрожающими европейской безопасности", призвал вывести войска и "принял к сведению" заявление о приостановке военной операции, говорится в согласованном в пятницу лидерами заявлении.

Ранее представитель Белого дома заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии: Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам YPG выход в безопасную зону в течение 120 часов.

"ЕС осуждает односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии, которые … серьезно угрожают европейской безопасности. Евросовет принимает к сведению заявление США и Турции о приостановке всех военных операций", - говорится в документе.

Лидеры ЕС также "настоятельно призвали Турцию прекратить военные действия, вывести свои войска и соблюдать международное гуманитарное право".