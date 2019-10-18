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РИА Новости
Война в Сирии

На саммите ЕС осудили операцию Турции в Сирии

03:50 18.10.2019 (обновлено: 06:11 18.10.2019)
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© Фото : страница T.C. Millî Savunma Bakanlığı в TwitterТурецкие военные
Турецкие военные
© Фото : страница T.C. Millî Savunma Bakanlığı в Twitter
Турецкие военные. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Саммит ЕС назвал действия Турции на северо-востоке Сирии "угрожающими европейской безопасности", призвал вывести войска и "принял к сведению" заявление о приостановке военной операции, говорится в согласованном в пятницу лидерами заявлении.
Ранее представитель Белого дома заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии: Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам YPG выход в безопасную зону в течение 120 часов.
"ЕС осуждает односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии, которые … серьезно угрожают европейской безопасности. Евросовет принимает к сведению заявление США и Турции о приостановке всех военных операций", - говорится в документе.
Лидеры ЕС также "настоятельно призвали Турцию прекратить военные действия, вывести свои войска и соблюдать международное гуманитарное право".
В заявлении также отмечается, что ряд стран "приняли решение прекратить лицензирование экспорта оружия в Турцию".
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЕвросоюзСирияСШАВ мире
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