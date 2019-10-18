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РИА Новости

Страны ЕС пока не смогли договориться о запуске расширения на Балканы

03:15 18.10.2019
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CC BY-SA 3.0 / Jeroen / РуиныРуины крепости Розафа в Албании
Руины крепости Розафа в Албании
CC BY-SA 3.0 / Jeroen / Руины
Руины крепости Розафа в Албании. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Саммит ЕС в первый день переговоров не смог принять решения о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, сообщил в пятницу журналистам источник на полях встречи.
Вопрос о начале переговоров был одним из ключевых во внешнеполитическом блоке, изначально планировалось, что лидеры согласуют текст заявления если не с решением, то как минимум с объяснением дальнейших шагов.
"По итогам переговоров принято заявление по Турции, но не согласован текст заключений по расширению", - сказал источник, напомнив, что в пятницу саммит продолжится.
Ранее источник в одной из национальных делегаций заявил, что лидерам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось переубедить Францию, выступающую против начала переговоров о вступлении в организацию с Албанией и Северной Македонией.
Герб Албании на одной из площадей в Тиране
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Оставили на осень. ЕС отложил вступление Албании и Северной МакедонииА ведь год назад он им слово дал, что в июне 2020-го непременно начнет переговоры о вступлении. Однако сегодня решил, что ему еще надо время, чтобы проверить свои чувства.
Ряд стран предлагали вариант начать на данном этапе переговоры только с Северной Македонией, отложив вопрос с Албанией, но он не нашел поддержки большинства.
Албания и Северная Македония имеют статус кандидатов в члены ЕС. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать с ними вступительные переговоры. Но в 2018 году, а затем в июне 2019 года министерский Совет ЕС отложил принятие окончательного решения. В июне страны ЕС договорились достичь решения об открытии переговоров о присоединении с Северной Македонией и Албанией "не позднее октября 2019 года".
Флаг Косово. Архивное фото
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