Страны ЕС пока не смогли договориться о запуске расширения на Балканы

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Саммит ЕС в первый день переговоров не смог принять решения о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, сообщил в пятницу журналистам источник на полях встречи.

Вопрос о начале переговоров был одним из ключевых во внешнеполитическом блоке, изначально планировалось, что лидеры согласуют текст заявления если не с решением, то как минимум с объяснением дальнейших шагов.

"По итогам переговоров принято заявление по Турции, но не согласован текст заключений по расширению", - сказал источник, напомнив, что в пятницу саммит продолжится.

Ранее источник в одной из национальных делегаций заявил, что лидерам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось переубедить Францию, выступающую против начала переговоров о вступлении в организацию с Албанией и Северной Македонией.

Ряд стран предлагали вариант начать на данном этапе переговоры только с Северной Македонией, отложив вопрос с Албанией, но он не нашел поддержки большинства.