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РИА Новости

Появилось видео вылупления кречета, подаренного Путиным саудовскому королю

03:02 18.10.2019 (обновлено: 08:36 18.10.2019)
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© Фото : Аккаунт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в фейсбуке Фото вылупления подаренного Путиным уникального кречета
Фото вылупления подаренного Путиным уникального кречета
© Фото : Аккаунт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в фейсбуке
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии России выложило в фейсбуке видео вылупления камчатского кречета, которого президент России Владимир Путин подарил принцу Абу-Даби и королю Саудовской Аравии.
В ведомстве уточнили, что птицы представляют лучший генофонд камчатских кречетов. Они имеют родословные и все необходимые разрешительные документы.
Уникальные птицы выведены в 2019 году в результате совместной работы "Русского соколиного центра "Камчатка" и российско-киргизского центра "Мурас".
Путин прибыл в Саудовскую Аравию 14 октября, а на следующий день – в ОАЭ. Лидеры обеих стран получили в подарок от российского президента белых камчатских кречетов.
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Абу-Даби (эмират)Владимир ПутинFacebook, Inc.
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