Появилось видео вылупления кречета, подаренного Путиным саудовскому королю

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии России выложило в фейсбуке видео вылупления камчатского кречета, которого президент России Владимир Путин подарил принцу Абу-Даби и королю Саудовской Аравии.
В ведомстве уточнили, что птицы представляют лучший генофонд камчатских кречетов. Они имеют родословные и все необходимые разрешительные документы.
Уникальные птицы выведены в 2019 году в результате совместной работы "Русского соколиного центра "Камчатка" и российско-киргизского центра "Мурас".
Путин прибыл в Саудовскую Аравию 14 октября, а на следующий день – в ОАЭ. Лидеры обеих стран получили в подарок от российского президента белых камчатских кречетов.