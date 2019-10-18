Появилось видео вылупления кречета, подаренного Путиным саудовскому королю

© Фото : Аккаунт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в фейсбуке

© Фото : Аккаунт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в фейсбуке

© Фото : Аккаунт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в фейсбуке Фото вылупления подаренного Путиным уникального кречета

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии России Министерство природных ресурсов и экологии России выложило в фейсбуке видео вылупления камчатского кречета, которого президент России Владимир Путин подарил принцу Абу-Даби и королю Саудовской Аравии.

В ведомстве уточнили, что птицы представляют лучший генофонд камчатских кречетов. Они имеют родословные и все необходимые разрешительные документы.

Уникальные птицы выведены в 2019 году в результате совместной работы "Русского соколиного центра "Камчатка" и российско-киргизского центра "Мурас".